為因應產業出口動能回升趨勢，外貿協會所主辦的「台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)」將於2023年4月12日至15日在南港展覽1館1樓及4樓擴大展出。即將邁入第39屆的TAIPEI AMPA在經過多年的經營，已成為全球前四大的產業指標展覽，也建立起「全球汽機車產業風向球」的聲譽，每年皆匯集許多國內外參展商及買主熱烈參與。

如國際知名電源供應器領導企業表示，在過去兩年因參加TAIPEI AMPA獲得了許多商業合作契機，並反映在營業額上有數倍的成長。顯見TAIPEI AMPA虛實整合HYBRID的展覽平台，能讓企業及買主跨越國境的限制，提供不間斷的交流及合作商機，協助廠商有效掌握後疫時代爆發的全球採購需求。

經濟部資料顯示，因車用晶片荒、新車缺車潮及通膨等因素，使歐美市場對於車輛耗損零件的售後維修(AM)需求增加，加上國際市場對於電動車零配件需求提升等因素，台灣2022上半年車輛配件出口較2021年同期成長達46.3%，其中在美國市場的成長更高達85.9%。台灣車輛零配件業者在持續耕耘傳統AM市場的同時，也配合全球淨零碳排的趨勢逐步轉型，並透過台灣ICT產業優勢，與資通訊業者積極合作，投入智慧化零件、車用電子零件的研發與製造，成功切入電動車國際供應鏈。預計未來在AM及電動車市場雙引擎的驅動下，持續為該產業注入出口動能及商機。

2023 TAIPEI AMPA自開放報名僅僅一周已收到高達千餘攤的報名，並吸引許多設廠於海外的汽機車零配件大廠和指標企業歸隊報名參展。廠商期待透過TAIPEI AMPA及外貿協會全球逾60國駐點的推廣，掌握歐美及東南亞市場強勁的復甦商機；而過去兩年因疫情影響而暫緩參展的廠商，更是積極布局報名搶位。在國內外廠商及買主熱烈回應下，主辦單位預期2023年的展覽可望恢復到疫情前的盛況。

2023 TAIPEI AMPA及「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」同檔期舉辦，也將首度攜手國內唯一聚焦電動車、自駕車產業的「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」同期展出，共同打造亞洲頂級汽機車產業年度盛會；展出從車輛零組件、改裝配件、製造檢修設備、美容保養工具、騎士人身部品、車用電子到電動車自駕車等淨零碳排趨勢產品。配合具口碑及實績的採購洽談會等豐富且多元的展覽活動，TAIPEI AMPA三展集聚將台灣完整的產業鏈及堅強的研發製造實力呈現在全球買主面前。