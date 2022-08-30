江宏傑、福原愛在去年結束5年婚姻，江宏傑近年都與家人一起在台相處，但女方7月從台帶走1位家人返日、甚至搞失聯，讓江宏傑在IG公開發文怒罵，引起熱論。而根據日本媒體《女性自身》報導，福原愛先前在社群上傳貼文時，地點顯示新加坡，被猜測她和男友出國祕遊，沒想到她返回日後，8月被拍到在居住的豪宅大樓外，不斷忙講電話，隨後帶著家人搭上友人的車子離開前往醫院，表情相當慌張。

報導指出，福原愛帶著家人進入醫院後，約3小時後就見到他們離開醫院，似乎事後無大礙。江宏傑之前被拍到前往日本台灣交流協會辦理事務，疑似赴日探親，但他日前發文：「力不從心，但還是要勇敢面對處理，相信一切都會順利。」讓外界猜測他準備赴日過程受到阻擾。

對此，他所屬華研國際30日回應：「因為對方未提供所需資料，所以沒辦法順利前往日本，目前已經交由律師處理，希望對方配合當時的約定。由於一個月聯絡不上家人，所以也不知道家人生病。」