台北市蛋黃區又有公辦都更案對外招商，此次端出三大亮點，公告招商！臺北信義兒福A2基地公辦都更案，今（30）日由國家住都中心正式公告招商，預計吸引民間投資28.18億元，12月27日截止收件。

由國家住都中心擔任實施者的「兒福A2基地（信義區雅祥段一小段16-11地號等土地）公辦都市更新案」，自今日起，公告招商徵求出資人，受理申請至12月27日止，全案總投資金額約28.18億元。

較特別的是，此次兒福A2基地公辦都更案的招商，有三大亮點。

包括：擴充機制鼓勵全街廓更新，公私產權分棟規劃，並且採二階段審查、全街廓整合及開發構想納入評分標準。

住都中心指出，此次兒福A2基地招商，將在穩定中求突破，擴充機制鼓勵全街廓更新。

兒福A2基地位於臺北市信義區市民大道六段南側，距松山車站僅750公尺，鄰近饒河街及松江商圈，生活機能完善，屬優質住宅區。

基地土地使用分區為第三種住宅區，本次招商依私地主參與意願，將完整街廓劃分為本基地範圍及擴充基地範圍（Ⅰ、Ⅱ），包括本基地1,028坪、及擴充基地53.8坪、247.7坪，合計基地面積共約1,329.5坪。

國家住都中心表示，期待借重業者開發經驗，鼓勵出資人未來進場後，在既有基礎下，持續整合成就完整街廓的都市更新事業，打造「與鄰共好」的住居環境。未來如能成功將擴充基地整合納入更新範圍，也在既有的權利變換機制下創造了讓投資人的努力能夠反映的招商條件。

其次兒福A2基地招商案，採公私產權分棟規劃，打造與鄰共好居住環境。

住都中心表示，A2基地完成都市更新後，國家住都中心與公有土地部分，集中分回1棟，以庇護工場、社會住宅及一般出租住宅為主，提供不同族群空間使用選擇；私地主與出資人，共同分配1棟，規劃零售店鋪及住宅，強化地區商業機能。

更新後之公私產權，將以分棟獨立管理，共享共榮生活機能之方式，打造與鄰共好的居住環境。

A2基地位於甫完成招商的兒福A1基地南側，2塊兒福A基地，未來將相輔相成，發揮1加1大於2的更新效益，讓住戶享受更新的果實。

另外在評分方式上，此次把全街廓整合及開發構想，也納入評分項目中。

住都中心表示，A2基地將全街廓劃分為1個本基地範圍，及2個擴充基地範圍（Ⅰ、Ⅱ），推出招商，本次招商評分，除招商本基地範圍建築設計相關規劃外，全街廓整合及開發構想亦納入評分。

本案欲借重出資人開發經驗，期盼出資人進場後，在既有基礎下持續整合成就完整街廓的都市更新事業外，更在既有權利變換機制下，創造反映投資人努力的招商條件。

國家住都中心成立將滿四周年，目前已完成招商的公辦都更案，包括：台銀圓山案、台電嘉興街、信義兒福B1-1、信義兒福A1、南港玉成、中和保二等。

另外，信義兒福B1-2及B3-2基地、行二行三基地也正在招商中，今天則再宣布兒福A2基地正式招商。