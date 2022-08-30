經濟部與國科會共同參與8月21日至23日於泰國清邁舉行的亞太經濟合作（APEC）第20次科技、技術及創新政策夥伴（PPSTI）會議，並擔任PPSTI小組底下「強化區域科技連結分組」之會議主席，向各經濟會員體分享科技趨勢，透過成熟穩健的研發創新能量，促進我方與亞太區域緊密合作。

今年APEC倡議主題為「開放、連結、平衡」（Open, Connect, Balance），旨在重啟APEC區域的自由貿易，確保疫情後，區域內經濟能平衡、具韌性及永續發展。經濟部技術處為呼應這次的主題，精選具國際合作高度潛力的4案科專技術向APEC秘書處提案並申請支援基金，均獲APEC PPSTI認同通過，其中兩案更獲APEC支援基金支持，成果為歷年之最，代表我方深厚科技實力在國際上受到高度興趣及關注。

今年經濟部技術處提案4項科專技術，包括工研院智機中心「智慧機械雲平台」利用雲端服務，來重建生產基地以提升供應鏈韌性；金屬中心「軟硬整合數位牙科系統」為偏鄉醫療、非接觸式經濟開啟了跨國合作契機；工研院材化所「高安全性STOBA鋰電池」討論鋰電池安全性議題及廢棄電池循環利用技術，提供電池安全性之新興解決方案；工研院中分院「智慧農工技術」整合AIoT與區塊鏈技術，進行碳匯稽核，生產碳權，以協助APEC經濟體達成淨零碳排目標。期能透過此平台與各經濟體分享交流，進而協助發展中經濟體進行能力建構，以實現運用科技促進國際交流的願景。

經濟部長期關注國際科技發展，並引領產業創新應用，已多次參與APEC PPSTI會議，將持續透過APEC PPSTI平台深化與經濟體進行國際科研合作，投入創新科研政策討論，作為其他會員體之政策落實與應用參考。在我方產業技術強項領域，積極舉辦APEC國際研討會，除了向APEC會員經濟體分享我方科專成果外，也同時瞭解最新國際市場及技術發展，促成我方創新技術國際擴散並加速區域數位升級。