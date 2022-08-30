根據基富通證券統計，多數國人對於理想退休目標的資金缺口，約600萬元左右，如何存退休金？基富通證券表示，按一按「好好退休專案」退休計算機功能就知道

內政部近期最新公布「110年簡易生命表」，國人平均壽命已來到80.86歲，較前年稍有下降，但仍居歷史次高，且長期呈現上升趨勢。台灣人越活越長壽，反映生活水準、衛生環境與醫療技術的進步外，更透露高齡化的社會逐漸來臨，退休後的日子，將越來越長。

基富通總經理王浩宇表示，長壽是一件好事，代表退休只是進入人生下半場，一個新階段的開始，不過，想要經營好「第二人生」，前提是先做好退休準備，才能喜上加喜。因此，除了思考退休後的日子該怎麼過之外，足夠的退休金將是支撐理想退休生活的靠山。

基富通平台的「好好退休專案」提供退休計算機功能，幫助國人試算退休金缺口，並提供儲備退休金的計畫。根據統計，已進行退休試算的人當中，超過5成預期退休後的每月生活花費約3萬～5萬元；若考量退休後平均餘命約20年，再扣除現已準備的資金，近7成的人尚需儲備600萬元左右。

假設25歲開始，以年化報酬率6％計算，每月只要定期定額投入3,000元，65歲時可望累積600萬元退休金。35歲開始的話，同樣6％年化報酬率計算，每月需投入6,000元才能達成；而45歲開始，每月則要投入1.3萬元，顯示越早展開行動，越能輕鬆達成安穩退休的目標。

王浩宇表示，退休理財就像跑馬拉松，一開始看似難以完成的距離，但其實只要依照每個人的身體狀況，配好速度、調整心跳和呼吸，就能一步一步跑完全程。所以，在儲備退休金的過程中，不管外在環境如何變化，保持耐心與紀律投資非常重要，將是累積財富的重要關鍵。