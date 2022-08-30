蔡依林擔任時尚雜誌9月號封面人物。(VOGUE雜誌提供)

蔡依林擔任時尚雜誌9月號封面人物。(VOGUE雜誌提供)

蔡依林擔任時尚雜誌9月號封面人物。(VOGUE雜誌提供)

樂壇天后蔡依林（Jolin）在9月全球Vogue封面大主題「Fashion’s New World」下，褪去身上的華服與裝飾，穿著私下最喜歡的牛仔褲與白背心，化繁為簡，今天的她不是任何人期待嚮往的樣子，就只是她自己。

近期Jolin 學習編織並在社群展現專業成果，被問到為什麼開始編織，她笑了一下說道：「當你花很長時間做一個東西，獲得的還有克服困難的過程，比直接買東西滿足感持續，這是我認為的手作魅力。」她還擅長畫畫、咖啡拉花、瑜珈，並開設工作室的翻糖蛋糕，對許多事情保有熱情，「我覺得學習是更接近我自己，更了解自己在這個過程中的樣子，從著魔、迷戀到全身酸痛、甚至自我懷疑，就會知道每個階段必經的過程，我現在也會就過去的經驗觀察評斷自己的狀態，不會這麼容易氣餒。」

或許是因為休息得夠，也或許是因為她總是忙著學習新事物，Jolin 對自己的本業—已經做了23年的歌唱事業從未厭倦「我覺得自己在學東學西的過程中，把主幹培養得比較堅固，所以我鼓勵年輕人除了本業一定要學興趣，才會被滋養，不然一直每天都做同樣的事情，誰不煩？去研究跟工作無關的事情，會開發你觀看事物的不同角度。」

今年九月即將邁入 42 歲，她珍惜當下所有的情感與關係「小時候覺得愛情是第一順位，現在覺得情感有很多種，比如說跟寵物、跟自己的關係、跟認識十幾二十年的老朋友、家人都很重要，他們的情感形塑了我。」當被問起現在如何面對別人的否定？「否定？」她眨了眨眼大笑說：「現在還有人否定我嗎？這麼多年了，應該沒有人不看好我了吧。」