有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭，生長速度很快，被列優先防除的入侵植物之一。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真））

被稱為「綠癌」的小花蔓澤蘭，繁殖力強、生長速度又快 ，為鼓勵民眾除蔓意願，花蓮縣府獲林務局補助再加碼，祭出全台最高的每公斤8元收購價，9月1日起至10月底，可帶移除的小花蔓澤蘭，到吉安、壽豐等7個配合鄉鎮公所協助辦理收購。

農業處長陳淑雯表示，小花蔓澤蘭號稱植物界的「綠癌」、「植物殺手」，藤蔓生長快速，常在廢棄農田，水溝邊迅速蔓延，為了爭奪陽光，爬上樹冠遮蔽光線，造成樹木衰弱枯萎。每年10至12月是小花蔓澤蘭開花季節，從開花至結實、種子散佈只需短短15天左右，縣府希望藉民間力量，防堵外來入侵種。

縣府辦理小花蔓澤蘭防除工作，林務局補助5元，縣政府加碼3元，也就是收購價每公斤8元，為全台最高。今年度委託吉安、壽豐、光復、瑞穗、萬榮、玉里、豐濱等7個鄉鎮公所辦理，下月1日起開跑，一直到10月底截止。

小花蔓澤蘭生命力極強，一小段莖節即能落地生根，縣府建議低處的植株以徒手將其拉下收集至垃圾袋內，攀爬到高處無法拉下者，可以進行斷根處理，並拔除土壤內根系，以根絕生長來源。

縣府說，縣民或登記有案的社區發展協會，都可參與收購，屆時除了小花蔓澤蘭植物體，請攜帶身分證、印章及存摺影本。相關問題可洽各鄉鎮公所農業課、花蓮縣政府農業處保育與林政科，電話：03-8225724。