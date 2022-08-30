駕駛人注意！北市9月1日起將對河濱公園違停車輛若未自行移車，依照車型大小最高處4800元罰鍰，水利處表示，新制是為提高颱風、超大豪雨期間違規停車的車主自主移車意願，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費。

水利處表示，因為每次颱風警報發布後，都會耗費大量人力移車，且根據統計，每年仍有近300輛滯留，原本公告為颱風期間未經拖吊或經拖吊的車輛，隔日應付罰鍰、移置費及保管費總數相同，未能有效增加自行移車意願，才修正公告。

水利處指出，修正公告「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或颱風、超大豪雨期間違規停車之處罰原則」，對未自行移車者，依照車型大小處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，另外，滯留車輛如經行政機關拖吊，車主需額外繳納移置費及保管費，9月1日起生效。

水利處表示，因爲北市地狹人稠，為便利民眾使用河濱公園，北市開闢了多個停車格提供民眾停車，因河濱公園屬河川區域，依水利法相關規定於颱風、超大豪雨期間應將可能影響水流的設施撤離，以免妨礙河防安全。

水利處提醒，如民眾接獲颱風或豪大雨警報，並發布疏散門關閉2小時前駛離河濱公園區域的通知，應儘速將車輛駛離河濱公園，以維護防汛防洪安全，車主可至台北市停車工程管理處堤外停車場防汛簡訊通知，登錄車輛資訊，或下載台北市行動防災APP，可及時收到水門啟閉資訊。