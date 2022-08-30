直播》今本土飆3.5萬例？莊人祥最新說明

國內今天新增3萬1178例本土個案，為49天以來再度突破3萬例，前次為7月12日共31152例，以來首度突破3萬例，境外移入新增310例、27人染疫死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增個案數比上周多了5083例、增加19.5％，目前整體符合預期。

指揮中心公布今天新增3萬1178例本土個案，縣市分布以新北6631例最多，其他依序為台北3896例、台中3761例、桃園3138例、高雄2573例、台南2026例。其他為彰化縣1,320例，苗栗縣869例，新竹縣816例，屏東縣811例，雲林縣767例，宜蘭縣696例，新竹市673例，花蓮縣578例，嘉義縣512例，南投縣511例，基隆市509例，嘉義市385例，臺東縣345例，金門縣181例，澎湖縣160例，連江縣20例。

另外，今天新增56例中重症個案，分別為32例5中症和24例重症，無新增兒童或特殊重症個案。

今天公布27例染疫死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，其中26例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月30日至8月27日，死亡日期介於6月9日至8月27日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，30多歲女性有缺鐵性貧血，曾接種3劑疫苗，6月曾因一般肺炎住院，出院後於6月30日快篩陽性，因腹痛、噁心、咳嗽等症狀於7月3日至急診，診斷為新冠肺炎收治隔離病房，住院後電腦斷層掃描顯示胸部、腹部有多處轉移性癌症病灶，後因敗血性休克，經急救無效於7月17日過世，原本將新冠肺炎列為其他死因，後來經過死亡診斷修改，因此今天提列並公布為死亡個案。