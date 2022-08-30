前參謀總長李喜明上將。（本報資料照）

前參謀總長李喜明即將於9月出版《台灣的勝算》新書，他在自序中指出，仔細觀察，會發現以下兩種聲音經常充斥各類型的社群媒體。第一種聲音是所謂的「和平主義」者，另一種是「愛臺主義」，但這兩種對臺灣的安全來說，都是可怕的潛在威脅。

李喜明表示，「和平主義」者認為政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意，任何理由都不值得作為戰爭發生的原因，而且兩岸軍事實力懸殊，臺灣投入再多資源都不足以對抗中國，對國防的投資就是對和平的危害，主張臺灣應該積極與中國對話協商，和平處理兩岸關係、避免戰爭。

另一種聲音則是所謂的「愛臺主義」者，李喜明說，他們認為中國處心積慮想併吞臺灣，不但全盤否定中國，也拒絕與中國對話，積極塑造抗中保臺的氛圍，不顧臺灣身居弱勢的危險，不分中國或中共，鎮日嗆聲以對。其實這兩種聲音對臺灣的安全來說都是可怕的潛在威脅，「和平主義者」在鼓勵對方動手，「愛臺主義者」則在慫恿對方動手。

李喜明認為，臺灣面對安全威脅的正確態度，應該如同美國的老羅斯福總統所言：「手上拿著大棒子，輕聲細語」。然而目前的趨勢卻是背道而馳。面對中國的武力威嚇，臺灣不需橫眉豎眼，也不必曲意逢迎，不卑不亢、堅守原則才是正道。然而欲達成這樣的從容自信，臺灣最需要的，就是建立既能嚇阻也能自我防衛的軍事力量。

李喜明於序中指出，本書的主要內容，就是具體擘劃一個既能有效嚇阻敵人發動戰爭，又能成功防衛臺灣的不對稱戰力。不對稱作戰對臺灣來說之所以意義深遠，是因為兩岸的建軍及作戰目標不盡相同。如果中共為了統一而發動戰爭侵略臺灣，他的目標就是在軍事及政治上完全占領與統治臺灣；相對而言，臺灣只需要讓敵人的奪島任務失敗就達成了勝戰目標，沒有必要在每一處戰場都企圖與敵人爭戰求勝。

李喜明認為，我們必須謹記臺灣的資源相對中國而言顯得微不足道，要想達成嚇阻及防衛目標，就必須有效率的配置有限的資源，放棄那些極其昂貴且存活性低的傳統武器載臺，採用成本低廉、存活性高、致命性強的武器裝備，這就是建立不對稱作戰能力的本質，也是有效防衛臺灣的唯一正解。

李喜明序中指出，2022年4月14日，烏克蘭在陸岸發射了兩枚海王星反艦飛彈，擊沉了俄羅斯巡洋艦莫斯科號，此一作戰結果揭示著新的戰爭時代已經來臨。在俄烏戰爭中，標誌性的陸地武器不是戰甲車而是反戰甲飛彈及攻擊無人機；標誌性的空中武器不是戰機，而是防空飛彈。隨著莫斯科號戰艦沉沒，我們更可以體認到，標誌性的海上武器不再是巨大的戰艦，而是反艦飛彈。載臺不能殺敵，彈藥才能。面對中國歌利亞，創新／不對稱戰力才是臺灣大衛克敵制勝的利器。

李喜明指出，臺灣與當前軍事強國的軍隊一樣，都是圍繞著戰機、戰艦、戰車等為中心而打造的，擺脫以載臺為中心的建軍觀念既是一種觀念挑戰，也是一種文化挑戰，更是一種資源挑戰。擺明的事實是，臺灣注定沒辦法和中國在傳統作戰能力上競爭，不斷提高國防預算並非解決之道，因為北京也會加碼挹注，最終只會導致臺灣在軍備競賽上失敗。

李喜明坦言，《臺灣的勝算》這本書很厚，幾乎涵蓋了臺灣國防事務的所有層面。對於很關心臺灣國防安全的讀者，我期盼你們能夠耐心的看完。至於沒有太多時間的讀者，本書的編排方式可以讓你從幾個不同的篇章，直接切入閱讀有興趣或想要了解的部分。如果你對國防軍事沒有什麼概念，只關心國家安全及臺灣是否會發生戰爭，建議閱讀時把重點放在前六章，因為第七章之後的章節軍事專業的論述較多，讀來難免晦澀，只要取其概念即可。如果你很關心臺灣的安全，對國防軍事也有一定程度的了解，想快速掌握要點，不妨從第五章開始切入，亦可獲得全般的具體概念。對軍事科技及作戰概念已經頗有根基的讀者，若是只想了解什麼是「整體防衛構想」，則可以從第七章開始細讀。至於正在軍中服役的職業軍人，我衷心希望你能夠讀通全書，除了能獲得作戰實務分析，更可廣泛了解整體國家安全概念，尤其是第七章以後的內容，務必仔細閱讀，相信以後一定能在工作需要時派上用場，對未來軍職專業也會有所幫助。