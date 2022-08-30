疫苗資訊封存30年惹議，國民黨今召開「高端內線在政府？鄭文燦新聞稿施壓放寬3＋11」記者會，國民黨文傳會副主委王鴻薇直言，陳時中過去採取黑箱作業，刻意保護高端疫苗採購與炒股有關，因只要政府宣布疫苗政策，高端股價就會巨幅的波動，這根本是明目張膽的炒股，痛批地檢署是不能辦，還是不敢辦？

王鴻薇表示，陳時中把疫苗採購資訊以封存30年的方式處理，質疑陳時中與蔡政府意圖對高端疫苗採購採取黑箱作業，而高端無法得到WHO認證，蔡政府沒有做完3期實驗時，就花大錢向高端採購500萬劑，後來報廢數量高達200萬劑，讓納稅人損失17億元，而蔡政府、陳時中如此小心保護高端，當然與高端炒股有關。

王鴻薇指出，高端股價在所有關鍵時刻都出現巨幅波動，質疑蔡政府疫苗政策與相關人士炒股有關，過去1年半間，高端股價從28.5元漲到417元，增幅高達14倍，戲劇性的高漲，行政院長蘇貞昌稱台灣沒有打疫苗迫切性，高端立刻下跌後，後來行政院宣布吃下國產疫苗產能，高端股價直線上漲。

王鴻薇說，當衛福部宣布台灣進入社區感染後，高端就開始大發國難財，蔡英文宣布地方政府不能自行買疫苗，高端股票繼續上漲，直到政府公布採購高端500萬劑疫苗合約後，高端股價炒到最高點，導致小股民全被套牢，蔡政府黑箱作業就是為了高端炒股，痛批地檢署是不能辦，還是不敢辦？

國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，衛福部至今仍將疫苗採購過程列為密件，2020年到底是誰推掉東洋公司代理的3000萬劑國外疫苗採購？原本3000萬劑疫苗台灣唾手可得，卻被衛福部用一些理由推掉，才會導致初期疫苗不足才有破口，導致產業蕭條，台灣死亡人數爆增，陳時中現在要參選台北市長，就不能不對台北市民交代清楚。

國民黨桃園市議員參選人凌濤痛批，桃園市長鄭文燦曾稱自己並非「3＋11」的決策者，但調閱資料後發現，鄭曾說市府會考量飛安、勞權與疫情等狀況，「發函」給指揮中心及交通部，但在「3＋11」造成防疫破口後，桃園市府馬上改口，沒有討論過3＋11的事情，事後「更無發函」給中央，這種說法前後說法不一的狀況，形同欺騙民眾。