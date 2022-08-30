立法院即將審議公教退撫新制，國立大學校院協會、國立科技大學校院協會今(30)日共同發表聲明，嚴正呼籲政府正視高教人才流失的議題，強調應開放現制人員可以額外提撥、參加新制的自主投資，並期盼政府提升大學教師的薪資待遇與退休金，「把餅做大亦有助於分散風險」。

行政院與考試院提出的退撫新制，計畫明年7月1日起新進公教人員由「確定給付制」改為「確定提撥制」，設立個人專戶並提供多元化投資組合。

國立大學校院協會、國立科技大學校院協會認為，影響範圍如此廣大的修法送進立法院後，卻僅在4月底辦過一場公聽會，而攸關台灣競爭力的4萬3千多名的國立大專校院教師，也僅有一席代表，難以反映高教界的心聲與憂慮。

國立大學校院協會、國立科技大學校院協會提到，不但如此，過往年金制度改革前，政府都會推出試算機制，讓關係人可以透過試算，了解新舊制差異，掌握退休金變化。但退撫新制迄今並無相關試算，僅有銓敘部提出的範例，使各界難以掌握新制全貌，更加深疑慮。

為了高教攬才留才，國立大學校院協會與國立科技大學校院協會共同呼籲，新制應開放現制人員轉換新制，同時讓留在現制的人也能夠額外提撥參加新制的自主投資，一方面可以減少現制人員面對退撫基金沒有活水的憂慮，另一方面也能增加投資、分散風險。

國立大學校院協會、國立科技大學校院協會更認為，在新制草案修法通過前，政府應提供試算機制，舉辦更多場次公聽會，讓各界掌握新舊制差異後，才能有效對話，進而提供改革建議。

國立大學校院協會、國立科技大學校院協會強調，大學教師不論是在培育人才、探索研發，甚至政策擬訂，都是國家重要資產，人才流失亦是國安危機，政府應透過薪資表的修訂以同時提升大學教師的待遇及退休金，讓高教有攬才留才的籌碼。