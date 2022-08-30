蔡英文總統今天接見瓜地馬拉外交部長步卡羅訪團表示，面對全球威權主義持續擴張，在民主陣線的盟友應該為了維護區域的和平穩定，守護自由民主的生活方式，共同持續合作。步卡羅則表示，他率團來訪，是要聲援中華民國臺灣的政府與人民，堅信任何衝突當前，都有必要進行對話。瓜地馬拉將永遠支持臺灣，因為我們堅信對和平、主權及領土完整的原則。

蔡英文表示，中華民國臺灣是步卡羅部長上任後，第一個亞洲之行的國家。訪團的到來，充分展現出臺灣和瓜地馬拉深厚的情誼。瓜地馬拉是臺灣在中美洲重要的友邦。我們共享民主自由的普世價值，也持續在各領域深化合作交流。自從「臺瓜自由貿易協定」生效以來，兩國的雙邊經貿往來有很大的進展。

她提到，即使這幾年，面對疫情的挑戰，瓜地馬拉對臺灣的出口，依然呈現上升的趨勢。尤其是瓜地馬拉盛產的海鮮、咖啡和冷凍酪梨等等，這些優質的產品都受到臺灣人民的喜愛。現在，全球進入後疫情時代，臺灣會持續和瓜地馬拉攜手合作，加強推動經濟轉型、婦女賦權等計畫，為雙邊的人民創造更多的福祉。

蔡英文也感謝賈麥岱總統領導的瓜地馬拉政府，始終堅定地支持臺灣，這個月初，當臺灣面對中國在臺海周邊的軍事威脅時，瓜地馬拉政府在第一時間就發表聲明，呼籲各國政府共同防範任何危及和平的情況。「瓜地馬拉長期在國際場合為臺灣仗義執言，支持臺灣的國際參與，這些溫暖又堅定的舉動都讓我們非常感動」。

步卡羅上個月曾陪同賈麥岱總統前往烏克蘭前線，以具體的行動，展現對和平的堅持。她說，此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，在民主陣線的盟友，應該為了維護區域的和平穩定，守護自由民主的生活方式，共同持續合作。未來也期待臺灣和瓜地馬拉能在既有的良好基礎上，持續讓兩國的關係更深化、更緊密，為兩國創造更多的繁榮。

步卡羅表示，瓜地馬拉共和國與中華民國臺灣自建交以來，在相互尊重、友好及友愛的基礎上，一直維繫著友好的合作關係。因此，他率團來訪，是要聲援中華民國臺灣的政府與人民，堅信任何衝突當前，都有必要進行對話。

他說，瓜地馬拉將永遠支持臺灣，因為我們堅信對和平、主權及領土完整的原則。瓜地馬拉政府堅信人民有權利享有和平的生活，而和平生活的權利是不容交換，國家主權更是如此。因此，瓜地馬拉共和國不僅在言語上，更用具體的行動，透過深化合作與經貿交流，向全世界證明兩國友好邦誼。

步卡羅提到，瓜地馬拉有許多深具潛力的產品外銷到臺灣，如今除了咖啡，還有更多的出口產品，兩國人民透過桌上的美食，緊緊團結在一起。他感謝臺灣人民與政府所提供各項合作及協助，特別是在COVID-19大流行期間，因為臺灣的協助，讓全世界成千上萬的人對未來充滿希望，也減輕他們所面臨到的各項挑戰。

另外，他說，Chimaltenango醫院的新建計畫，更將讓許多瓜地馬拉的當地居民享受更好的醫療照顧。透過這些行動與更多的深化合作，我們要向全世界展示，瓜地馬拉和臺灣是理念相近的國家；透過民主對話以及休戚與共的合作，可以讓更多家庭享有更好的生活。未來也將會持續努力，共同維護並深化雙邊邦誼。