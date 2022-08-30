以「頭號柯黑」自稱的台北市議員王世堅，每個會期都會送台北市長柯文哲一份「禮物」今日是柯文哲任內最後一次市政總質詢，王世堅再轟柯任內治安、消防和交通安全不及格，死傷人數創10餘年來新高，是民選市長以來最壞的紀錄，因此他要送上仿照國外奧斯卡獎的小金人，為柯文哲頒發「最差市長獎」。

王世堅感嘆說到，這是他和柯8年來最後一次在議會切磋，雖然柯只剩最後4個月任期，希望對方能聽取自己的建議，好好改正，畢竟做一天和尚敲一天鐘，把台北市政做好是柯的初衷，也是台北市民當初的期待。

王世堅指出，總結這8年，治安、消防和交通安全，是和全體市民最切身相關的議題，無奈柯卻創下民選市長以來最高且最壞紀錄。以治安為例，柯2015年上任以來，共有890位市民不幸死亡，若加計受傷人數，從2015年的6677位逐年上升至2019年的8268位，創北市16年新高，他炮轟柯整天喊治安口號卻換得如此結果。

王接著說，談到消防安全，柯上任以來總計385人因火災身亡，2020年更高達107位，但陳水扁時代時，台北市曾享有「0死亡」的光環，約有長達10時間，火災死亡人數大多是個位數，結果柯上任後馬上跳二位數，甚至破百，創17年新高。

至於交通安全，王指出，柯任內就有556人因為車禍事故死亡，加計受傷人數來算，前任市長的平均傷亡人數約落在1.9萬到2萬，但柯上任後就2.5萬件起跳，一路往上飆高，也是創下15年來新高，「你真是三冠王！治安、消安、交安都被你奪冠！」

王指出，電影圈有奧斯卡小金人獎，是為表彰傑出電影人，同時也有負面意義的金酸莓獎，目的是挖苦、修理爛電影作品，所以檢視柯政績之後，他認為很值得為對方送上金酸莓獎，代表最差市政成績、最差市長獎。

另外，王還拿出一個「漢堡」，指麥當勞創辦人訓勉員工時說，1天可能做1、200個漢堡，忙得時候做3、400個，所以做的很累很煩，導致漢堡肉切太小、生菜放太少、番茄忘了加、美乃滋忘了放，但這些漢堡都是客人那一餐的唯一。

王指出，這麼多市民因為柯文哲市政設計不當、監督不周，道路工程環境品質不好 ，導致「三安」死傷市民這麼多，但每位死傷市民都是他家庭的唯一，每個家庭都只有一個阿公阿嬤、哥哥姊姊及爸爸媽媽，所以他要加送漢堡讓柯有警惕。