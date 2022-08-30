民進黨前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，遭到綠營支持者在網路上痛批「背骨」；民進黨前立委林濁水表示，兩種背骨都是不幸。

林濁水在臉書指出，背骨！誰背骨？「兩種背骨都是不幸」。

他說，一個是黨的要角背骨了黨組織；一個是黨組織背骨了黨存在的價值。

他表示，兩種背骨在互別苗頭更是民主的不幸。

民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布正式參選桃園市長，引起不少綠營支持者強烈不滿，留言灌爆鄭臉書大罵他「背骨」。民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰接受媒體專訪表示，鄭寶清代表以前的黨外精神，出來修理這些違背理念的民進黨晚輩，特別是蔡英文「才是背骨」，根本沒有按照民進黨過去的理念推動民主進步。

台灣民意基金會董事長游盈隆也表示，今日台灣需要的是多一點硬骨、反骨與風骨的人，少一點軟骨或動輒斥責別人「背骨」的人，這樣台灣民主才能進步，台灣社會才有資格稱為文明的社會。