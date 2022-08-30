民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）參訪在地創團20年的KGB舞團，強調將推動街舞成為學校教育一環。（沈慧虹提供／陳育賢新竹傳真）

霹靂舞已正式成為2024年巴黎奧運競賽項目，民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前拜訪在地創團20年的KGB舞團，與霹靂舞國手楊加力、孫振與30多位舞者深度對談，沈慧虹強調，未來將提供合適空間、經費補助、增加比賽3大協助，推動街舞成為學校教育一環。

沈慧虹日前參訪新竹舞團KGB，觀摩團員練舞情形，包括市議員劉康彥、中華民國霹靂舞協會理事長林俊含、霹靂舞世錦賽中華隊總教練徐培烝、霹靂舞國家代表隊國手孫振、楊加力、霹靂舞青少年男子組金牌林李納（Nana）都共同參與。

楊加力與孫振並在現場表演街舞Solo，高難度旋轉動作，引來現場驚呼連連，其中7歲的Nana不甘示弱表演「頭轉」，純熟舞技更獲得全場熱烈掌聲。

另，Nana也與沈慧虹童趣互動，分享自己不愛寫作業、最愛街舞，因為太常「頭轉」，NANA頭上毛帽幾乎磨破。沈慧虹說，看到這些孩子，從7歲到30多歲，為了登上國際舞台，日復一日練習、控制飲食，努力又自信的「街舞態度」讓她非常感動。

沈慧虹說，參訪KGB舞團聽到年輕人的聲音，未來會全力協助經費與場地，將盤整全市空間，整建適合跳舞的場地，並掛保證日後會強化東門城鋪面平整，讓跳舞的年輕人更加安全舒適，同時將與企業與跨城市合作舉辦街舞比賽，讓熱愛跳舞的年輕人，有更多被看見的機會。