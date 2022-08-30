和大(1536)下半年股價表現強勁，7月至今，漲幅超過5成，今天一度重回90元。法人認為，下半年客戶需求不錯，加上台幣持續貶值帶來匯兌收益，本業及業外亮麗，第三季、第四季逐季成長趨勢不變，第四季營收有機會站上今年高峰。

和大第二季營收19.3億元，年增15.2％，單季獲利1.86億元，年增109.6％，為3年來單季新高，每股盈餘0.67元，上半年每股盈餘則為0.76元。

該公司3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，已大幅改善毛利率，單季毛利率24.5％，較第一季18.14％明顯提升。

和大受惠於最大客戶B公司更多外包訂單，且美系電動車大廠柏林與德州廠量產，並推出轎車與SUV以外的電動車款，釋出的訂單將完全填補第四季上海廠零組件供貨終止的缺口，法人認為，和大業務成長前景看俏。此外，B公司和韓廠的合作也讓電動車業務的潛力得以發揮。除需求展望穩健與訂單能見度良好外，第三季價格進一步調漲、原物料與運輸成本壓力緩解、廠房稼動率改善及匯兌收益，預期獲利率持續好轉。第四季是傳統旺季，營收表現有望站上今年高峰。