彰化縣政府訂於中秋節前夕9月9日於鹿港體育場辦理「榮耀300 金曲慶中秋」演唱會。（吳敏菁攝）

彰化縣政府訂於中秋節前夕9月9日於鹿港體育場辦理「榮耀300 金曲慶中秋」演唱會。（吳敏菁攝）

彰化縣政府訂於中秋節前夕9月9日於鹿港體育場辦理「榮耀300 金曲慶中秋」演唱會。（吳敏菁攝）

彰化縣政府訂於中秋節前夕9月9日於鹿港體育場辦理「榮耀300 金曲慶中秋」演唱會。（吳敏菁攝）

彰化縣政府訂於中秋節前夕9月9日於鹿港體育場辦理「榮耀300 金曲慶中秋」演唱會，金曲歌王歌后陣容龐大，除了有480秒的高空煙火，還首度安排無人機表演，現場從下午5點開始有美食市集，還提供1000公斤的柚子吃免驚。

彰化縣長王惠美表示，演唱會從晚上7點到10點，可以白天逛鹿港老街，吃在地美食，體驗在地風情；晚上欣賞金曲歌手精湛歌聲，還可以憑發票兌換摸彩劵抽好禮，有Gogoro電動機車、65吋液晶電視、iPad等大獎。邀請請全國民眾來鹿港享美食、聽音樂，欣賞璀璨煙火，還有首度亮相的無人機秀。

這次邀請到有天籟美聲吳汶芳、多次入圍金曲最佳樂團旺福、金曲歌王荒山亮及蕭煌奇、最佳演唱組合尋人啟事，最後由鐵肺歌后彭佳慧壓軸登場。

王惠美推薦，鹿港沿海有非常多的觀光工廠，可以讓大家從早玩到晚，還可以多住一個晚上，一路玩到芳苑，歡迎民眾利用3天的中秋連續假期來彰化，欣賞彰化的美、彰化的好，帶著家人一起來鹿港慶中秋。

此外，中秋連續假期還有9月10日於彰化縣立體育場「雲門舞集戶外公演《霞》」、9月11日鹿港體育場、9月17日溪湖糖廠、9月25日溪州公園、10月2日二林文化教育園區，共辦理4場次的「2022彰化畜產嘉年華」，以及緊接著於9月23日至25日在王功福海宮辦理的「2022彰化縣媽祖祈福文化節」、9月24日至10月2日在溪州公園登場的「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」等，彰化越來越精彩，請大家拭目以待。