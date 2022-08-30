一名男網友表示，大學畢業後找到一份行政工作，每天工作8小時、周休2日，月薪3.8萬，加上加班費與年終獎金，換算下來，年薪約可達60萬，由於薪水較一般文組人高，也讓他產生優越感認為自己薪水還不錯，貼文引起網友討論，不少人點頭承認，以文組新鮮人來說真的高，但若因此就產生優越感而不努力就糟了。另有網友則狠酸說，爛的只會跟爛的比。

一名男網友Dcard發文表示，大學畢業之前，一直很苦惱未來要做什麼，但他實在沒有任何目標，只希望不要領最低薪資就好，每天打開求職網刷職缺，後來還真的找到了一份工作，雖然是做行政，但畢竟他不是理科畢業的，技術類的工作也無法去做。

男網友指出，這家公司是上市上櫃的公司，員工大約有3萬多人，底薪大概3萬8千元左右，沒有獎金，但有年終，每天工作8小時，偶爾會加班半個小時，周休2日，年薪換算下來大約是60萬元。

男網友坦言，本以為年薪60萬很低，但和朋友討論以後才發現自己的薪水蠻高的，原來對文組人來說，出社會第一份工作有這樣的薪資算不錯了，因為好多文組人都領不到3萬元，但是比起那些理組的人，每個月薪水5至6萬元起跳，真的遜色很多。

貼文引起網友討論，「你的薪水以新鮮人文組算很不錯了，又在上市櫃公司，10年前我出社會才3萬」、「太強了文組領38K，根本是直接文組新鮮人天花板了」、「行政職剛畢業就38K蠻多的，還是說我誤會了行政職的薪水行情了。」

不過，有網友認為，比上不足比下有餘，原PO的薪水以文組新鮮人來看確實還算不錯，但如果因為這樣就以為自己很棒就要注意了，不持續精進自己10年後還是只會領差不多的錢。另也有人吐槽說，「爛的只會跟爛的比」、「領3萬8還領到有優越感了」、「希望這篇不是炫耀文，不然年薪60萬出來炫耀真的微尷尬」。