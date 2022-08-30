美國網球選手霍特承襲媽媽的好身手，2022美網男單首輪打出一場代表作。（美聯社）

2022美國網球公開賽會內賽首日，男單就出現兩名前十種子爆冷出局的戰況，第4種子希臘西西帕斯0比6、1比6、6比3、5比7不敵哥倫比亞籍會外賽選手加藍（Daniel Elahi Galan），第10種子美國弗里茨（Taylor Fritz）則被另一位會外賽選手、同胞霍特（Brandon Holt）淘汰，比數7比6（3）、6比7（1）、3比6、4比6。

這是加倫第一次打四大公開賽會內賽，但他打來毫不緊張，反而是開賽連拿11局，西西帕斯則無法發揮平常水準，第一盤在自己發球局只拿到5分。

西西帕斯這場比賽右手臂有點小狀況，第二盤第6局前請防護員幫忙舒緩不適，雖然第三盤要回一點面子，可惜還是沒法壓制此役表現相當不錯的加倫，西西帕斯生涯至今在美網還沒打出過比第三輪好的成績。

至於扳倒另一位種子的美國24歲選手霍特，2020年才進入職業網球，他的母親大有來頭，是1979年、1981年摘下兩座美網女單桂冠的前網球選手奧絲丁（Tracy Austin），而他去年手部才遭受可能影響球員生涯的傷勢，動了手術也休息了很長一段時間，今年1月才自ITF賽事重新回到賽場。

霍特說：「這個賽季我是從世界排名900多左右開始，我因為手受傷缺席了大約8個月，得從最底開始奮鬥。我很努力復健，所幸回來的前三站巡迴賽我表現不錯，也連拿3座冠軍，感覺也是很快的轉變，希望好狀態可以保持下去。」