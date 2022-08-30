彰銀(2801)因應數位金融及普惠金融趨勢，在後疫情時代積極搶攻年輕客群、開拓線上新客層商機，對此祭出眾多優惠活動，吸引客戶開立「線上證券集保戶」及「數位存款證券交割戶」，以滿足客戶多元數位金融需求。

彰銀自9月1至11月底舉辦「證券線上開戶下單滿額168」活動，凡彰銀既有存戶或數存客戶於活動期限前完成線上開立證券集保戶，即享「開戶實動禮」及「交易滿額禮」，並自9月起至年底再加碼推出多項優惠。

其中，「開戶實動禮」最高可獲得100元下單手續費抵用金，每月限量1000名，總名額達3000名，先開先贏，額滿即止。「交易滿額禮」則是在今年底前台股交易金額累積達168萬元以上者，即可獲得500元下單手續費抵用金。

彰銀表示，年底前凡開立使用彰銀數存證券交割戶者，可享結購美元、人民幣、日圓等外匯存款匯率優惠、單筆申購基金手續費最高3.8折、跨行轉帳及提款免手續費各10次、新戶刷卡滿額禮加碼送100元、及新申貸「薪速貸」並以彰銀數存證券交割戶為授權扣款的約定帳戶，開辦費588元等眾多優惠，讓民眾感受線上服務便利性的全新數位金融體驗。