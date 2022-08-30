新北市三峽區戴記茶坊傳承4代，今年更一舉獲得新北「美人茶比賽」頭等獎與「蜜香紅茶」特等獎殊榮。（新北市農業局提供）

新北市三峽區戴記茶坊傳承4代，農友戴文祥離開電信業後，接棒傳承種植6種茶品，其中又以「蜜香紅茶」栽種最為艱難，全程手工採摘小綠葉蟬吮吸過後的茶菁，口感溫順香甜，戴記茶坊今年更一舉獲得新北「美人茶比賽」頭等獎與「蜜香紅茶」特等獎殊榮。農業局指出，因應中秋將至，三峽區農會也推出優惠好禮，購買蜜香紅茶比賽茶1盒就送冷泡杯或綠茶細麵，支持茶農行銷。

戴文祥表示，他從2011年協助父親製茶，為傳承家業，2016年離開電信業返鄉接棒，如今傳承父輩茶園已6年，並依不同季節生產碧螺春綠茶、龍井茶、包種茶、東方美人茶、蜜香紅茶、白茶等6種茶品，如今茶園面積已契作5.4公頃，年產量達4000公斤。

為了推廣製茶技術，戴文祥也召集成立新北青農聯誼會三峽分會，擔任第一、二屆會長，與青年農民合作，研習交流農業技術，培育有意從農的青年，並一起擴大銷售通路，戴文祥也獲得農委會第五屆百大青農肯定，去年、今年更連續獲得新北蜜香紅茶比賽特等獎。

三峽區農會總幹事張永巨說，蜜香紅茶製程不易，主要是利用小葉種茶樹採摘的茶菁作為製作原料，9成以上需要靠手工採摘，產量極少，茶樹在生產過程中需要經過「小綠葉蟬」叮咬後，才能取心芽製成茶品，不過該茶品也因口感溫順、香味清甜，深獲不少民眾喜愛，三峽區農會為推廣今年的蜜香紅茶，即日起至9月10日止也推出購買比賽茶，贈送1個冷泡杯或2包綠茶細麵的活動。

農業局長李玟表示，轄內各農會經常會辦理特色茶評鑑比賽，讓茶農互相交流記憶，希望提升製茶技術、增加茶品特色，民眾可選購「新北好茶」比賽茶，不僅品質有保障，也能給在地茶農肯定，有興趣的民眾可來電洽三峽區農會、鮮農直賣所官網(https://www.fresh-farm.com.tw)或戴記茶坊，用行動支持小農。