運油-20空中加油機

解放軍新型加油機運油-20首度在8月26—30日舉行的春航空展中公開亮相，而觀察家說，除了兩翼下的加油點外，它的機尾上似乎有第3個加油點。

據中方官媒《環球時報》29日報導，軍事分析家說，這可以讓運油-20除了戰機外，也能為轟炸機和預警機加油。打造運油-20的中國航空工業集團28日發布的照片顯示，它在長春大房身機場作靜態展示。而其中1張近照從它後方拍攝，顯示機尾的中線上似乎有探頭錐管系統（hose-and-drogue system）。

分析家指出，這意味著運油-20很可能有3點加油系統，除了雙翼下的加油吊艙外，尾部還有探頭錐管系統。先前中方空軍公開的錄影和照片顯示，運油-20在飛行中靠加油吊艙，分別為殲-20和殲-16等戰機加油，但尚未展示如何應用這第3個加油點。

運油-20同時為殲-20和殲-16戰機加油

運油-20

1位要求匿名的中國軍事專家說，運油-20有3個加油點，就能同時為3架軍機加油。而這能大大減少空中加油時間，具有重大的戰術意義。專家強調，戰機在空中加油時很容易遭攻擊，迅速加油能讓它們盡快重返戰場。

中方空軍新聞發言人申進科28日說，早在5月中俄聯合戰略巡航時，運油-20便已部署。

從中方空軍29日公開的影片看來，包括殲-16戰機和轟-6K轟炸機都參與了那次聯合戰巡，而當時運油-20透過翼下加油吊艙，為殲-16加了油。分析家指出，根據外國的經驗，加油機尾部的加油點不僅能為體型較小的戰機加油，還能為轟炸機，以及預警機等較大的軍機加油。例如，轟-6轟炸機最新的家族成員轟-6N長程戰略轟炸機就有鼻錐受油管。