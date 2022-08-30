自來水公司緊急調度車48部水車、廣設取水站。（自來水公司提供／陳彩玲基隆傳真）

市長林右昌30日宣布，海水淡化廠將設在八斗子，預計10月開始每日能提供千噸以上水量。（陳彩玲攝）

基隆水情吃緊，自來水公司、國防部、台積電調度及支援104台水車，確保民眾用水無虞。市長林右昌30日宣布，海水淡化廠將設在八斗子，預計10月開始每日能提供千噸以上水量，也盼這次颱風能帶水量，緩解旱象。

林右昌今日上午舉行市務會議時指出，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌很關心基隆水情，並指示經濟部水利署加速設置海水淡化廠，以應不時之需，絕對不能讓基隆缺水；據最新消息，自來水公司已選在八斗子漁港廢油庫設廠，昨晚完成場地簽約，目前正在備料，最快今晚、最慢明早進場施工，開工40天後，每日可供2000噸水量、50天每日7000噸、70天每日9000噸。

林右昌說，原本期待有2波降雨，但鋒面一直沒有進來，若基隆持續沒有下雨，海水淡化廠可以先暫時應急。不過，氣象帶來好消息，颱風「軒嵐諾」往西南方向偏轉，有機會靠近台灣北部，本市氣象團隊今天也預報，從這個禮拜下半周開始，連續3天有降雨機率且雨勢不小，雙溪跟貢寮地區也可能有超過100毫米雨量，若颱風能依預報進來，對解除旱象很有幫助。

他指出，市府一直在關注水情，昨天原本要強制管制游泳池及非民生用水，但從氣象預報最新資料來看，颱風有非常高機率會往台灣方向前進，因此，暫時執行相關措施，未來會視降雨情形進行滾動式檢討，在確保民眾供水無虞前提下，進行政策調配。

話鋒一轉，林右昌提及，現在有多個單位協助基隆供水問題，今早軍方已進入麗景江山社區Ｇ區，只要水槽水位降低就會調派水車注水，也支援50部水車待命；自來水公司緊急調度車48部水車、廣設取水站；台積電也支援6部20噸大型水車，協助補注高地配水池，這幾天很有信心能穩定供水。

立委蔡適應指出，軍方50部水車下午抵達基隆，支援信義、中正區高地社區及較缺水區域，將先從基隆女中一帶取水，再輸送至麗景江山社區。