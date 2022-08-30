今天是開學日，為因應疫情，校園防疫整備工作也絕不鬆懈，北市教育局已請學校在開學前落實三大防疫工作整備，包含「盤點校內防疫物資數量」、「檢視校門口體溫量(檢)測站之出入動線」及「校園環境清消」等工作。

教育局表示，學生入校後，學校教師應主動關心學生健康狀況，各級學校於開學前已完成教職員工接種疫苗第3劑達95.6％，學生12-17歲完成2劑接種比例92.3％，5-11歲完成1劑接種比例63.8％，口罩、酒精及快篩劑等防疫物資整備完成，並與環保局合作完成校園公共區域及周邊環境清消。

教育局長曾燦金特別到中山區濱江國民小學參與開學日活動並視導學校防疫整備作業，健康中心關心學校防疫整備情形，全校師生防疫隔板備妥率達100％、4700劑快篩劑、酒精275公升、成人口罩5000個、兒童口罩6500個、漂白水60瓶，學校已準備充足，為開學做好充分防疫準備。

曾燦金表示，校園防疫政策將在9／12採用新制，希望學校有些準備，像是快篩劑，目前預測9月中下旬疫情會有高峰，為了防疫小一新生家長不能入校。

濱江國小校長吳勝學表示，家長普遍最擔心是孩子在學校跟其他同學互動平凡，在正常學習下，也要積極防疫，家長最擔心的還有脫口罩的時候，會提醒小朋友保持社交距離，午餐也會使用隔板。