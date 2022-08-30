杉林溪遊樂事業公司，捐贈鹿谷鄉幸福巴士。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

鹿谷鄉「鳳凰谷鳥園支線」，長期缺乏公共運輸系統，經南投縣府、鹿谷鄉公所爭取，獲中央補助及杉林溪遊樂事業公司捐贈嶄新7人座小型巴士，促成鹿谷鄉幸福巴士營運，30日正式啟航，成為縣內第7個開辦幸福巴士的鄉鎮。

幸福巴士啟用典禮，由鹿谷鄉長邱如平、台中監理所長楊聰賢、杉林溪遊樂事業公司總經理劉聰智、縣議員黃東灝及吳瑞芳、鄉代會主席林智鴻等人剪綵。

縣府工務處交通科長王丞達指出，鹿谷鄉幸福巴士是縣內繼中寮、集集、埔里、信義、魚池、草屯之後第7個開辦的鄉鎮，也是縣府首次發給團體及個人汽車運輸業執業執照，由永隆社區發展協會負責營運，除了固定路線也有彈性預約服務。

邱如平表示，感謝台中監理所、南投縣政府大力支持補助，更感謝杉林溪遊樂事業公司捐贈1輛當幸福巴士，讓鄉民回家的路不再那麼遠。

鹿谷鄉幸福巴士行車路線從鹿谷→凍頂（鹿谷國中後門）→永隆→二城→鳳凰→田底，主要服務鹿谷村、鳳凰村、永隆村、彰雅村等4村村民往返鹿谷市區的需求，也解決沿線學生上下課交通問題。

鳳凰支線幸福巴士全長13公里，每周一至周五行駛，最早班車7點從鹿谷發車、田底發車7點40分，末班車鹿谷發車下午4點50分、田底發車下午5點30分。

鹿谷鄉幸福巴士委由永隆社區發展協會營運，目前已招募6位領有職業駕照司機；1輛專車行駛固定路線，另由司機自備1輛行駛彈性路線。預約請洽詢永隆社區發展協會，0910-754156。