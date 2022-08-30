王鶴棣、虞書欣《蒼蘭訣》上演虐心訣別。（愛奇藝國際站提供）

王鶴棣演出《蒼蘭訣》後人氣暴漲。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站熱播夯劇《蒼蘭訣》昨晚VIP大結局，「陸版道明寺」王鶴棣與虞書欣最終回狂親4次讓熱度再創巔峰。虞書欣飾演的小蘭花在大婚前夕，王鶴棣上演「訣別之吻」宣告赴死決心；除男方護妻心切外，虞書欣更為了愛拚死接近黑化的對方，這個「甦醒之吻」成為他脫離黑化的關鍵，王鶴棣甦醒後，為女方逆天改命，「噙淚之吻」後對方卻從此消失。《蒼蘭訣》最終回催淚的情節不僅如此，小蘭花天天守護愛人遺物，終於等到王鶴棣現身，一句「我回來了」讓虞書欣落下思念眼淚，「重逢之吻」寫下完美結局。該劇虐心、灑糖都沒少，讓劇迷捨不得劇終敲碗續集，「給我親4萬次」、「想看婚後生活」，推升《蒼蘭訣》霸榜微博熱搜！

大結局播完後，男女主角紛紛寫下對角色告別感言。王鶴棣長文寫下感謝，「對我來說，做為演員能夠參演《蒼蘭訣》是我的榮幸，遇到東方青蒼是我的救贖。」虞書欣則透露：「開心那個夏天的故事，大家似乎都感受到了，再也不是我們一小群人的喜悲。真的很感謝大家可以喜歡我們的《蒼蘭訣》，這一定也是我的高光時刻之一啦！」

王鶴棣飾演的月尊（東方青蒼）狠心絕情虞書欣，原來是為了拯救女方性命，然而為了蒼生，虞書欣拔劍自盡、犧牲自己，王鶴棣來不及阻止，眼睜睜看小蘭花死在自己懷裡，他對天嘶吼痛哭，甚至心碎哭到昏迷！幕後花絮還原兩人對戲情景，王鶴棣因「喪妻之痛」撕心裂肺嚎啕大哭，讓虞書欣即使在鏡頭外仍瘋狂掉淚。王鶴棣一度情緒無法抽離，直到虞書欣跑來牽起他的手，溫柔拍肩安慰：「我沒有死啊，我還在。」她甚至故意逗樂王鶴棣，惹得王鶴棣終於破涕而笑，摸了摸虞書欣的頭，這段私底下相處的「摸頭殺」也甜翻「蒼蘭夫婦」CP粉。

《蒼蘭訣》成為今年暑假黑馬，更讓王鶴棣一雪前作遭批演技爛的差評，甚至有網友懺悔寫下，「要跟他道歉」。王鶴棣日前接受專訪大氣回應，「沒什麼好道歉的，我覺得有今天的東方青蒼，大家對我評論也是有功勞。」該劇播出22天，讓他微博粉絲人數增加322萬，人氣翻漲，虞書欣漲粉157萬人，飾演長珩仙君的男二張凌赫也漲粉112萬人，主演都因此劇再創事業高峰。

王鶴棣透露讓自己入戲成為無敵至尊的方法，除了要熟讀劇本之外，還會聽暗黑音樂，「晚上把自己關在房間聽音樂、照鏡子找狀態」，而且導演在演之前竟讓他看了很多關於雄獅的影片，就為了模擬王者之氣，他更努力健身維持儀態，讓東方青蒼能一站出來就超有氣勢。