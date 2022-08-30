中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）擁有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和E級傲人身材，讓她擁有超高人氣，日前就在球場上俏麗穿改良、兩截式旗袍，賣力熱舞應援，並寫下：「兄弟齊心，三百公斤」，她卻被應援團長小白留言：「你一個人就三百公斤了」，而短今也不客氣回酸了。

短今辣穿改良、兩截式旗袍，胸口還有挖洞設計，美肌全都露，短今豪放解放纖腰在場上熱舞應援，並寫下：「兄弟齊心，三百公斤，二連勝囉～」有人就好奇三百公斤的意思，短今則表示是當天的開球嘉賓亞洲統神和啦隊長高大昌的體重總和，不過卻遭應援團團長小白留言：「你一個人就三百公斤了（大誤）」，而短今也不客氣回酸：「你500公斤，跟ATM一樣重」。

短今以173公分的高挑身材、甜美臉蛋和「娜美級」D罩杯傲人身材，加上她的超強親和力狂圈粉，親民的短今也不吝嗇放送福利，每回曬辣照解放纖腰、長腿，就讓網友眼睛大吃冰淇淋。

但也因人紅是非多，短今曾被網酸有老化痕跡：「我看錯嗎？有眼袋」，對此，短今則無奈說：「同學，那個叫做臥蠶」，甚至遭指她側面看起來很像懷孕，讓短今不忍了直接開嗆：「你才懷孕咧」，並貼出在球場上的側面照，證明她沒有小腹、也沒有懷孕。