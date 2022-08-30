摺疊機市場升溫，台灣三星今（30）日開放預購民眾早鳥取貨全新Galaxy Z Fold4︱Z Flip4，預購者除可獲得最高NT$4500指定配件購物金及全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期等優惠，三星微風南山旗艦體驗館再加碼送出限量最高NT$4000郵政禮券，吸引眾多星粉一早集結現場，興奮迎接新機到來。

三星電子推出全新Galaxy Z Fold4︱Z Flip4，挾規格進化、耐用度提升、拓展多元摺疊應用，為使用者生活增添更豐富趣味的人機互動。台灣三星回饋消費者，在性能強勢升級下，仍維持3萬元出頭價格入手門檻，吸引眾多星粉搶先預購，各大通路亦紛傳捷報。

台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理陳啓蒙表示：「三星傾聽消費者心聲，打造深具意義的創新，並提供一系列有感的預購及上市方案。感謝全台星粉熱烈支持，此次預購圓滿達標，三星智慧館及三星商城，預購成績較前代Z系列成長逾兩成，Z Fold4更較前代成長逾2倍，盼Galaxy Z摺疊旗艦正式上市後，持續活絡台灣高階智慧型手機市場。」

台灣三星觀察此次三星智慧館及三星商城預購狀況，Galaxy Z Fold4與Galaxy Z Flip4預購銷售佔比各約一半，生產力霸主及輕巧時尚特色各有愛好者。整體容量方面，Galaxy Z Flip4以256GB最受歡迎，佔比近六成；而Galaxy Z Fold4 1TB及512GB版本佔比亦有約五成的表現。而針對顏色選擇，Galaxy Z Flip4以「精靈紫」最為搶手，預購量佔逾三成；Galaxy Z Fold4則以「雪松綠」大受歡迎，預購量佔近四成。

為回饋熱血星粉現身力挺，此次三星微風南山旗艦體驗館於優先取貨首日，特地包下高級餐廳打造「摺學俱樂部」，預購者不須於現場門市等候，能舒適地在餐廳等待交機、品嚐精緻的星級摺學下午茶之外，還可參加三星精心準備的摺學先修班，在新機到手前搶先體驗Z Fold4︱Z Flip4的無攝限魅力，等候取機不無聊，讓消費者大力讚賞台灣三星的用心。