《大嘻哈時代》2。（大嘻哈時代提供）

全台最具指標性的嘻哈選秀實境節目《大嘻哈時代》，第一季引爆嘻哈浪潮挖掘諸多饒舌新血，並創下驚人紀錄，包括連續五周蟬連YouTube發燒榜單第一名、曝光次數高達6.5億，觀看次數破4600萬次，myVideo穩坐節目類冠軍等。在全民高度期待下，MTV攜手黃金製作陣容宣布第二季《大嘻哈時代2》重磅登場，王牌製作人陳鎮川率領「源活娛樂」、巨星指名MV導演謝乾乾領軍「我的檔期」共同製作，金曲獎御用幕後團隊與嘻哈頂尖視覺創意師跨界合作，將以高規格舞台與影像體驗，兼顧嘻哈文化與娛樂性顛覆選秀節目框架，齊力擴大台灣嘻哈能量，讓嘻哈音樂引領流行樂壇的下一個未來。

《大嘻哈時代2》甫公布第二季Logo與海選主視覺，由曾與嘻哈廠牌「顏社」、本土嘻哈天團玖壹壹、美秀集團等合作裝幀設計與MV視覺的設計師2Dogg操刀，設計與用色都令人耳目一新，Logo以深藍色的沈穩神秘交織橘色的熱情活力，添增運動競技氛圍，令人不禁期待本屆賽事究竟將呈現什麼面貌？海選主視覺則是以麥克風網作為襯底，融合以第一屆冠軍YoungLee手繪側影揭示報名起跑，號召全台嘻哈仔一起加入全台最高的嘻哈殿堂，角逐冠軍寶座。

《大嘻哈時代2》海選於即日起至9月18日開放報名，海選將分為「線上Demo評選」、「實體海選」2階段，實體海選將於10月1日、10月2日在台北 Comedy Plus 卡米地＋喜劇俱樂部舉辦，正式入棚錄影參賽名單於10月4日公佈。海選報名資訊釋出即獲得熱烈迴響，不只許多粉絲留言推薦朋友參加，第一季選手美麗本人更留言放話：「這次我不讓叻啦！」，嘻哈音樂人DAPUN大胖則點名第一季前七強韓森幫忙特訓，全台嘻哈仔迫不及待參賽大展身手；更多第二季資訊將於《大嘻哈時代》粉專與Instagram搶先公布，請網友們務必持續關注。