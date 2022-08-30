1名女子穿著比基尼及熱褲於土地公廟前蹲跨在1名男子身上，男子則不斷用衛生紙幫對方擦拭身體，網友目睹後將其拍下上傳臉書，網友們見到影片後紛紛笑說：「幫擦汗，大驚小怪」，也有網友表示「廟會雙修，不過這個一般都是嚴格禁止錄影，這個偷拍要是現場被抓到會被扁」。

1名網友於臉書社團《爆廢2公社》貼出一段影片，畫面中可見，1名身穿黑色比基尼、黑色熱褲及白色高跟鞋的女子，在土地公廟前以蹲馬步的姿式跨在1名男子身上，且隨著音樂不斷晃動身體，男子則不斷抽衛生紙往女子身體、頭部、大腿擦拭，原PO見狀便好奇詢問：「他們在幹嘛？」

影片曝光後，大批網友們紛紛留言：「小時候只要有人中大家樂，常常都有脫衣舞可以看，尺度比這還要勁爆」、「我以為結合完畢，拿衛生紙要處理了」、「幫擦汗，大驚小怪」、「怎麼覺得阿伯下面翹翹的」、「我只是很好奇她那個鞋子到底有多高」、「等等到案說明」

也有網友認為，「還願」、「過運」、「驅邪啊」、「淨身」、「祭改」、「畫符的時候發現寫錯字，用酒精跟衛生紙擦掉重畫，」、「普渡眾生」、「看也知道在做法！雙休」、「坐著那位被色鬼附身了呀，很明顯吧」、「廟會雙修，不過這個一般都是嚴格禁止錄影，這個偷拍要是現場被抓到會被扁」。