前雲林縣長張榮味去年遭爆料插隊打疫苗，雲林地檢署偵辦後，今年5月間以查無不法為由已簽結。其胞妹、雲林縣長張麗善對此表示，司法是最後一道防線，還給他們公道，希望抹黑、造謠到此為止，不要再有抹黑的舉動。

張榮味2019年因林內焚化爐入監服刑，去年5月假釋出獄，遭立委爆料他打特權AZ疫苗。張麗善當時澄清，她是雲林縣防疫指揮官屬第二類中央及地方政府防疫人員，哥哥是同住家人，符合施打對象規範。不過此事引起軒然大波，雲林地檢署調閱相關資料進行偵辦。

有媒體今報導雲林地檢署比對指揮中心的防疫指引、雲林縣衛生局造冊，確認張榮味符合同住家人施打資格，今年5月以查無不法為由簽結。

張麗善今（30日）表示，司法是最後一道防線，還給他們一個公道，她是防疫指揮官，在防疫過程中如何減輕風險能好好指揮有其規範，她尊重司法單位的判斷，查無不法，給他們一個清白，希望抹黑、造謠到此為止，不要再有橫生枝節的抹黑行動。