阿公阿嬤寵孫無極限，一名女網友在臉書發文表示，以前只要不吃飯，爸爸就會整碗倒掉，現在她的外甥不吃飯，爸爸一口一口餵就算了，她還要變成「壽司大師」用海苔包飯給他吃。貼文曝光後，網友紛紛留言「和我家一模一樣」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，以前她不吃飯，爸爸就會整碗倒掉，沒想到現在她的外甥不吃飯，爸爸一口一口餵就算了，她還要變成「壽司大師」用海苔包飯給他吃。不過外甥吃完還會說「阿姨妳真的好厲害哦，妳做的壽司是全世界最好吃的壽司哦，妳可以當壽司大師了！」原PO表示「煩ㄟ，你(外甥)少塞ㄋㄞ收買我啦，我在瞪你阿公 #孫和兒的差別孫是寶兒是草」。

網友在臉書貼文，文章曝光後超過1萬名網友按讚。(翻攝臉書爆怨公社)

文章曝光後超過1萬名網友按讚，紛紛留言表示「天下的阿公都是一樣滴」、「孩子懂生存，還會誇壽司大師」、「兒子女兒用來罵的!孫子用來寵的!全台灣都是這樣!」、「兒女撿來的，孫子才是親生的!!」。