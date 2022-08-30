Omicron BA.5疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布調整專責病房開設比例，應變醫院除金門及連江，開設上限均提高到20、30％，而非應變醫院中，北區、台北區500床以上的醫院開設上限則分別調高至10、15％，希望1周內能完成開設。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內專責、負壓隔離病床空床率為60.1％，其中台北區不到4成，只有37.8％，這是因為確診數增加，佔床率提高。另北區為54.4％、中區68.6％、南區59.3％、高屏區71.9％、東區87.5％。

為因應BA.5疫情，羅一鈞今也宣布調整病床開設情形，希望1周內能完成開設。由於雙北疫情升得較快，台北區應變醫院專責病床開設比例將從15～20％調高至25～30％，以北市聯醫和平院區為例，已經開設來100床。其餘除金門及連江依實際需求開設外，均提高至15～20％。

非應變醫院方面，台北區500床以上的醫院將從5％提升至10～15％，北區從5～10％提升至10％，其餘維持5％或5～10％；而200～499床的非應變醫院則一律維持5％的開設比例。