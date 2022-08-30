「鋼鐵V」徐若瑄出道至今22年，本周六即將登上小巨蛋舉辦首次大型個唱，不過上午卻在臉書PO出正在進行療程的影片，透露由於右手旋轉肌內的肌腱撕裂，正在做震波治療，雖然過程痛得哀哀叫，但她仍向粉絲掛保證：「9/3前，我一定會完全康復」。

徐若瑄在臉書曬出一段影片，她解釋：「旋轉肌內的肌腱撕裂！持續在做震波治療！這已是8/22的影片，雖然撕裂處還未癒合，但已經好很多了」，過程中她頻頻傳出哀號聲：「痛到耳朵去了」、「那裏很痛」，更不時摀著臉，似乎不想讓人看到她猙獰的表情，結束療程後更是大嘆一口氣，讓人看了揪心不捨。

眼看演唱會進入倒數階段，徐若瑄跟自己的右手臂喊話：「我是不會改舞蹈動作的！！！請你要加油！你最乖」，接著允諾粉絲：「9/3前，我一定會完全康復」，更以自身經驗呼籲所有人：「以後你們如果肌肉痛了很長時間，擦、貼藥膏沒有好，一定要去照超音波、一照就可以看到問題了，然後趕快對症下藥治療！不要像我這樣拖了2、3個月，以為它自己會好！只是，震波非一般痛」。

對此，徐若瑄回應《中時電子報》記者：「之前是從肩膀痛到手肘，後來又麻到手腕，一直都沒有好，健身教練建議去照超音波，才知道是肌腱撕裂了，有很多角度都會痛，現在持續治療已好了八成，所以舞蹈動作不會改的，台北小巨蛋演唱會前還會再做一次震波治療，治療時很像有勾子在刮股肉，真的很痛，所以我都遮住眼睛，因為真的會痛到飆淚，但大家請放心，現在好的差不多了，練舞過程也都很順利。」