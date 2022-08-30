江彬（左）、林沖。（中視提供）

「中華民國關懷演藝人員基金會」每年三節都會舉辦餐敘、資深藝人慰問金與扶助金，今年中秋節由中視輪值承辦，但考量疫情，並顧及資深藝人的健康，不舉辦餐敘而改以致贈禮券，88歲的「鑽石歌王」林沖提及近年來受疫情影響演出工作，像是5月時，美國洛杉磯世界華僑總會的副會長特別來台邀請他，安排9月24日到美國演出，為國慶提前慶祝，就當一切都在準備，卻在7月底接到通知，因為疫情關係不得不取消行程，讓他覺得很可惜。但近來他則有一個好消息，就是受到新加坡教會團體邀約，安排他9月20日飛往新加坡參加大型演唱會。

去年3月，林沖因為腿部動脈阻塞大出血，一度病危，他哽咽回憶：「那時醫生已請我乾兒子進來看我，就是要看最後一面，當下乾兒子鼓勵我，要我懇求上帝。」最危險的一霎那，他誠心請上帝救救他，因為心中還有許多事情還沒做完，後來醫生找到出血原因，並奇蹟似救回一命，如今已事隔一年多，原本還得靠枴杖，現在已可自己行走，「恢復的不錯，而且為了演出，我一直在鍛鍊。」他每天在家，會找以前唱過的歌帶出來聽，修修歌詞，也會種花，安排生活，「生活經濟都還OK，只要疫情快過，希望有生之年，因為我非常喜愛舞台，能夠到最後一天，都還能上舞台。」樂觀的林沖透露自己會一直找目標，讓自己充滿意志力。

同樣也親自到場領取禮券的還有亞洲影帝江彬，今年已78歲，雖然心臟有裝支架，但身體都算硬朗，退休生活就是遊山玩水，幾個朋友還組了「花甲少年快樂行」群組，感情甚好，會相互關心。發放首日不少藝人都親自到場，兩日活動預計約有400位藝人參加。