壞特？te突破過往尺度，新造型令人驚豔。（夢芝林有限公司提供）

壞特？te突破過往尺度，新造型令人驚豔。（夢芝林有限公司提供）

金曲新人壞特？te睽違一年多的新單曲〈Self Love〉高唱愛自己，不僅在聽覺展現全新風貌，視覺上更令人驚豔，她拍宣傳照時突破過往尺度嘗試換上削肩長裙，結果意外讓「長輩」見客性感美乳大放送！

壞特？te在〈Self Love〉把自己在過去曾陷入世俗社會審美價值觀而自我懷疑的心境寫成歌，在歌詞中寫出「 鼻子太扁、臉不夠尖、穿著隨便、需要品味」等形容詞的壞特？te透露這些都是她過去被貼標籤的用語，她坦言有段時間這些批評讓自己困擾，甚至開始嫌棄自己手臂太粗、肚子太大、大腿太粗而不滿意自己的長相；在歷經多年後的內心自我探索後，壞特？te發現要學會重新愛上自己、認同自己，別人才會愛你、肯定你。被問到是否曾有過「整形」念頭？壞特？te坦言：「在念書實習的時候有衝動去割雙眼皮，但割完之後覺得其實沒必要，當我沒發自內心欣賞自己，怎麼整都還是覺得不滿意的。」

正因為意識到要愛自己的重要性，壞特？te除了希望透過歌曲傳達「愛自己、認同自己才能給自己更多力量去改變世界」的正能量，自己更身體力行「五多」愛自己新生活運動，她透露這些年她透過「多照鏡子、多抱抱自己、多摸摸自己身體、多覺察到自己陷在哪些情緒中、多覺察是否自己又開始批判自己」的自我練習，把「愛自己」變成日常生活中的一部分。

值得一提的是，在歌詞的開頭寫到「這是誰，怎麼會這麼美，每天跟自己說一百遍！」的壞特？te坦言目前都還在每天練習愛自己，相信每個人都是獨一無二存在的她認為每個人都有屬於自己的美，被問到最愛自己的的哪個部份？她笑說：「全身上下每寸皮膚每個細胞都美！」

壞特？te新造型突破過往尺度，大方呈現「愛自己」成果的2.0版壞特？te！她坦言過去因為常被嫌手臂和大腿肉肉，因此不太敢穿無袖和短褲，「不過現在慢慢開始接受自己的樣子之後，就敢穿了！」而照片上的壞特？te不僅自信展現好身材，整個身材曲線前凸後翹不說，身形更較過去結實「進化」，她表示：「近半年為了健康和新體驗去學衝浪，為了衝浪追得到浪所以開始健身，也因為運動變多了而健康了一點，其實體重沒變，但看起來肌肉比較結實一點！」