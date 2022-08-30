數位發展部27日正式掛牌，行政院也公布數位發展部預算達217億，再加上其半數人員採「約聘」，寬鬆的任用方式，頻被外界質疑是「養網軍」、「定位不明」，更有媒體社論指應「應該只需在科技部成立數位發展司」。數位部長唐鳳今表示，成立數位部是立院各黨團的共識，且將嚴守行政中立，並不會有吃大錢、不受控的情況發生。

行政院主計處日前公布數位部112年度總預算217億元，這也讓各界討論度不斷。唐鳳曾表示，數位部公務預算總計是57億元，包含各部會移撥業務預算32億元，以及各部會挪到數位部的第四期前瞻計畫160億元。

對於「應該只需在科技部成立數位發展司」的說法，唐鳳指出，前行政院長張善政曾經多次公開主張，應該成立部會等級的「數位創新委員會」，並列入競選2020年國民黨總統候選人的政見，另外，國民黨16位立法委員、民眾黨團、時代力量黨團，也都有提出《數位發展部組織法》草案，可見是朝野政黨都贊成，也認為應該推動的國家重要政策。

預算方面，唐鳳表示，前瞻特別預算八年8400億元，總額已經由立法院審查通過框列，用途也已經限定「綠、數、水、道、鄉」與「少子化」「食安」與「人才培育」等8項建設，明年開始的第四期（112年-113年）前瞻基礎建設特別預算2102億元，數位部主責其中數位建設約160億元，佔7.6％，主要是延續第三期計畫，分別投資在強化國家資安建設，以及改善偏鄉數位落差提升數位人權。唐部長說，這些經過審查框列限定用途的前瞻特別預算，日後的執行依然受到立法院審查監督與監察院審計，並不會有所謂吃大錢、不受控的情況發生。

唐鳳也說，根據立法院通過的組織法，數位部的司署長雖可進用非事務官的專業學者，但目前全都是進用常任文官，各司署編制內如有聘用人員，也都全權由這些常任文官的司署長進用與調度指揮，嚴守行政中立。外界傳言的「不受控」等情形，絕對不會在數位部發生。