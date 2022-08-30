高雄一家賣場內現榨柳橙汁自動販賣機，被民眾發現機台內有柳橙發霉；衛生局前往查察，負責廠商坦言因將解除租約撤機台，近期疏於管理致水果品質不佳，遭開罰6萬元以上罰鍰。

有網友上網抱怨，在高雄一家賣場內，發現一台現榨柳橙汁的自動販賣機，機台內有柳橙已發霉，質疑工作人員都沒更換，真是太噁心；其他網友也紛紛留言表示誇張，甚至酸說「那是糖霜」、「鮮榨酵素」。

對此，高雄市政府衛生局發布訊息回應表示，今天獲報立即派員查察，經查機台廠商於高雄市3家賣場設有此販賣機台，但今天稽查發現3處機台皆已斷電，停止販售，機台內柳橙已淨空。

負責廠商向衛生局坦言，8月初因營運因素，已提出提前解除租賃契約，預計8月底解約，將撤離機台，近期疏於管理，導致水果品質不佳未處理。

衛生局表示，業者涉違反食品安全衛生管理法，將處新台幣6萬元以上罰鍰。衛生局也呼籲食品業者，務必遵守食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康。（編輯：陳仁華）1110830