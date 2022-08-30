國民黨立院黨團追查衛福部疫苗採購價格，衛福部卻修正相關辦法，保密到家。國民黨團總召曾銘宗今質疑，為何台積電、慈濟等民間企業採購可以公布疫苗採購細節？政府採購疫苗到了民進黨台北市長參選人陳時中口中，就變成了商業機密、受到合約規範？陳時中難道不用出來講清楚嗎？你在擔任衛福部長任內的決策，根本就是不清不楚，難道這裡面有佣金？誰拿了佣金？

曾銘宗表示，立法院去年審查中央政府總預算期間，陳時中在朝野協商會議時允諾，會將疫苗採購過程依法公開。當時由他提出的主決議中，還要求衛福部在疫苗採購的錄音、採購過程相關會議記錄，必須在各類疫苗「交貨完成」後2個月內，相關資料函覆財政委員會和衛環委員會，但到今天為止，什麼也沒有做。他要求衛福部依已三讀通過的主決議辦理，否則國民黨將反制下會期衛福部相關預算。

書記長李德維表示，當時主決議要求交貨完成就要提供資料，政府採購高端疫苗已經完全結束，衛福部有依法行政嗎？陳時中在朝野協商做出的承諾，衛福部有落實嗎？完全沒有。

不僅對價格保密到家，高端疫苗的保護效益報告也被雪藏，藍委費鴻泰指出，去年7月19日食藥署核准高端疫苗EUA ，其中一條附帶條件規定，核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益，國民黨今年7月19日開記者會，會還被食藥署長嗆7月底才要公布。

費鴻泰接著出，藍委萬美玲8月5日發函給食藥署追蹤此案，得到的回覆是「高端已經在7月27日檢送報告」，8月23日衛福部再回覆黨團時，又稱「有關廠商檢送之保護效益報告，依藥事法第40-1條規定，屬廠商營業秘密之資料，應保密之。」

費鴻泰指出，衛福部在4月27日預告修正《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》第四條第二項「中央衛生主管機關為前項准駁之決定，必要時得諮詢學者專家或召開專家審查會議，並得公開學者專家意見、會議相關資訊、會議紀錄或藥物核准審查報告摘要。但對於藥商之營業秘密資料，應予保密。」，就是在7月27日上路。

費鴻泰質疑價格不公開，其中是否有人從中牟利？美麗島電子報董事長吳子嘉說，光是購買一種疫苗，就有人A走1億美金，但令人不解的是，包括衛福部、中央疫情指揮中心，費鴻泰質疑居然沒有人對吳子嘉提告，難道這1億美金有放到誰的口袋中嗎？是衛福部？食藥署？中央疫情指揮中心某個人的口袋？還是放到更高層某個人口袋裡？