林俊傑將舉辦全新巡演，開心曬出與粉絲合影舊照，掀起回憶殺。 （JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑（JJ）時隔3年，將在11月4、5日於家鄉新加坡國家體育場舉辦「JJ20 世界巡迴演唱會」，緊接著12月3、8日分別在桃園國際棒球場、吉隆坡武吉加里爾國家體育場演出。他適逢歡慶出道20周年，表示自己相當重視「儀式感」，所以「JJ20」世界巡迴演唱會將帶給大家與眾不同的音樂感受，更象徵著「20年歲月，JJ不曾離開，不只是JJ20、更是JJ2.0」。

他為了新巡演，特別舉辦募集影像活動，希望參加過任何林俊傑相關活動的粉絲，可以踴躍投稿，一起蓋高樓成「JJ影像宇宙」，參加條件首先必須要是自己親手拍攝的影像，第二則是在JJ林俊傑活動所攝錄，歡迎粉絲自由投稿，他還幽默寫下：「迫不及待想看看你們回憶中的我！」又括弧自己補槍：「雖然可能也有不堪回首的時候啦。」

他隨後率先拋出一張「制服派對」的活動照，據悉是2013年6月15日的「第一次林距離國際歌友會」的活動合照，當天Dress Code是高中制服，JJ也不例外，他身著學號繡著「林俊傑」的白色制服襯衫，打領帶穿西裝褲，全體「同學」都舉著玻璃瓶汽水慶祝，頓時讓人陷入回憶殺。

林俊傑熱愛咖啡，不但在東區開設Miracle Coffee，開張即吸引周杰倫（周董）、蕭敬騰（老蕭）等一票男神上門支持，在疫情期間，JJ特別於個人抖音、YouTube官方頻道「JJ Lin林俊傑」開設《咖啡調調》（JJ’s Bloom n’ Tunes）線上直播節目，他以咖啡會友，坐在充滿樂器和錄音器材的空間裡，自在地磨咖啡豆、手沖咖啡，就像是親切的主人招待著貴客，並在暖暖的咖啡香中分享心事、即興彈唱。

而為了迎接20週年演唱會「JJ20」的到來，JJ在緊鑼密鼓的籌備工作中，仍不忘於百忙中抽空，留給全球粉絲朋友每週一杯咖啡的美好時光，他帶著全新升級版的《咖啡調調2》於上週三（24日）起晚間8點上線，他感性說：「咖啡調調的起源，簡單又純粹，沖咖啡是興趣，也逐漸演變成工作之一，做音樂是工作，我從中找到啟發與樂趣。」又笑顏逐開說：「有你們的陪伴，咖啡悶蒸是享受，聊天唱歌是快樂，歡迎回到咖啡調調。」林俊傑12月3日桃園國際棒球場演唱會門票在31日中午12點正式開票，購票請洽KKTIX和全家便利商店Fami Port。