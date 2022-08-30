一名女網友表示，已有兩個月沒有回家，期間沒有使用任何電器，冰箱也沒插電，帳單卻顯示使用43度電，她上網發文問「正常嗎？」請網友替她揪出吃電怪獸，網友說電熱水器比冰箱、電視還要耗電，沒有關閉電源就會一直吃電，一天可增加2至3度。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，兩個月都沒有回租屋處，且並未使用任何電器，小冰箱也沒有插電，收到帳單卻顯示使用43度電，房東認為是總電源沒關造成，但她質疑，「沒住在家裡，卻耗這麼多電，是正常的嗎？」

疑問曝光，網友也紛紛猜測，「有沒有網路數據機？」、「如果有wifi機也會耗電」、「電腦、電視機上盒等都有可能會耗電」、「我也是三星期沒回家，總電源跟家電插頭都拔了，電錶還跳了17度，一度要6元」。

留言中有不少人揪出吃電怪獸，「有電熱水器嗎？一天大概耗1.3度，也是有可能」、「妳電熱水器是不是沒關？沒關就會一直耗電」、「沒使用，插頭沒拔都有可能會耗電，尤其是電熱水器」、「應該是電熱水器，經觀察冰箱和熱水器開關沒關的狀況下，一天大概耗2至3度電」、「電熱水器比冰箱、電視都還要耗電喔」。