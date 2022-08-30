苗栗縣長徐耀昌30日赴竹南國中主持開學典禮，特別視察甫修繕完畢的竹南小學堂。（謝明俊攝）

竹南國中運動場共花費2．2億元整修完畢。（謝明俊攝）

竹南國中全校師生列隊夾道歡迎徐耀昌。（謝明俊攝）

徐耀昌頒獎表揚優秀教師。（謝明俊攝）

徐耀昌主持竹南國中開學典禮後與全校師生大合照。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌接受竹興國小幼兒園小朋友獻花。（謝明俊攝）

徐耀昌陪著幼兒園小朋友們跳動唱。（謝明俊攝）

徐耀昌替每個幼兒園小朋友們掛上幸運星符。（謝明俊攝）

竹興國小非營利幼兒園是苗栗縣長徐耀昌任內完成的第11個非營利幼兒園。（謝明俊攝）

苗栗縣內第1個公辦民營的託嬰中心設在竹興國小，將在今年10月上路。（謝明俊攝）

30日正是苗栗縣國中、小學開學日，苗栗縣長徐耀昌一個上午連趕4所國民中小學，關心學生們在校防疫、校園安全及營養午餐等情況，其中最重要的是徐耀昌摰愛的外孫今年也上小一了，他特別去關心外孫第1天上課情況，另外，徐耀昌並前往竹南國中回顧過去任期內在校內新建校舍運動場等設施，並赴竹興國小祝福新入學的幼兒園小朋友聰明又平安。

苗栗縣國中小學開學日，因應防疫需求，各校都在前一周已陸續完成各項清潔消毒工作，並備妥相關物資以應防疫所需，包括體溫計及消毒酒精等物資，各班導師更親自替學生使用的課桌椅等物品一一擦拭消毒。

30日一早7點，徐耀昌就現身竹南鎮新南國小大門口迎接上課學童，並在校門口擔任導護志工，安全保護小朋友通過路口，由於徐耀昌的外孫也在這學期進入小一就讀，愛孫心切的徐耀昌特別關心外孫上課首日情況，祖孫情深令人羡慕。

接著，徐耀昌轉赴竹南國中主持開學典禮，在徐耀昌7年多縣長任內，由縣府前後核撥了5億多元經費，協助竹南國中改建舊校舍、運動場、圖書館及自造教育及科技中心、竹南小學堂等設施，讓全校煥然一新，徐耀昌到校後由校長郭芳江引領逐一報告各項設施啟用後狀況，頗有任期結束前總回顧意味。

當徐耀昌走進開學典禮會場，受到全校師生列隊夾道歡迎，徐耀昌在致詞時特別提醒學生遠離毒品等不良誘因危害，讓自己在校學習健康又有效率，並在會後與學生大合照。

徐耀昌接著再轉往竹南鎮竹興國小關心非營利幼兒園幼兒們上課情況，竹興國小非營利幼兒園自2年前開始營運，是苗栗縣內第11所非營利幼兒園，提供竹南地區年輕夫婦3到6歲孩子們學齡前教育所需，徐耀昌並指示教育處輔導協助竹興國小成立公設民營的託嬰中心，將接受0歲到2歲以下嬰幼兒的託育照護，讓雙薪家庭的年輕父母們能全心投入工作，無後顧之憂，託嬰中心預計在10月正式營運。

徐耀昌除了陪同幼兒們跳動唱外，並帶領小朋友們通過聰明門、摸過平安果，再替每個小朋友掛上幸運小星星，在30個小朋友大喊「縣長爺爺謝謝你！」後合影留念。