女星曾莞婷擁有亮麗外表和精湛演技，2010年首度踏入鄉土劇後，把壞女人形象詮釋維妙維肖，讓她獲得「台劇女神」、「戲劇女神」稱號；近來她投資副業有成、賺進大筆財富，仍持續在演藝圈拍戲。近期40歲的她被問，「幹嘛不找個有錢的男人依靠嫁入豪門？」，對此，曾莞婷說，靠自己變「好門」最自由。

在拍戲之餘，曾莞婷多方嘗試投資，生意版圖橫跨服飾店、賣麵生意等等，日前她才拍片開箱8500萬信義區豪宅，並不忘開心表示：「這一磚一瓦都是我用雙手打拼出來的」，精緻得就像五星級飯店，讓不少人佩服她多年來的耕耘；而正因為她一直都很忙碌，就算身邊有許多追求者，一直無暇顧及感情狀態。

曾莞婷日前就被問：「到底做了多少副業」，還被問為何不嫁入豪門，讓衣食都有依靠；對此，曾莞婷則回覆：「很早我就認清自己捧不起人家的飯碗」，因此想要什麼都得靠自己，來決定未來想過的生活，畢竟「門再豪華也不比外面的世界遼闊，被關在裡面出不去還不如選個好門，要開鎖的時候不會壞掉就好」。

這段曾莞婷積極又勵志的發言，立刻吸引一票網友附和，「選擇自己喜歡過的生活才是最快樂」、「不必嫁入豪門，自己就是豪門」、「說的好自己的選擇是最重要的」、「說的好，這樣心態很正確，還是靠自己最好」、「靠自己財富自由是很有成就感的一件事」、「選擇最適合自己的生活方式，就會幸福！」