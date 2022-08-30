社團法人臺北內湖科技園區發展協會於大港墘公園辦理「內科千人捐血活動」，內湖波麗士除了挽袖捐熱血外，也向捐血民眾實施防詐騙及交通安全宣導，以提升民眾防詐騙及提昇用路安全意識。

近期詐騙集團利用疫情期間求職困難、社會新鮮人無社會經驗等情形，在社群網站貼文吸引不知情的年輕人前往柬埔寨、杜拜、泰國及越南等國家，抵達後便遭囚禁威脅從事不法詐騙行為，更甚者遭虐待致死；另分析相關事故資料顯示，本轄行人事故較去年同期略有增加，肇事原因以「車輛搶越行人穿越道」、「行人不依號誌指示」及「未依規定行走行人穿越道」等為主。

內湖分局呼籲，海外求職風險高，若標榜高薪、工作輕鬆、免工作經驗等明顯違反常理之高收益、免門檻之徵才廣告，要特別提高警覺，請民眾應保持理性，小心求證，有任何疑問可撥打「165」反詐騙諮詢專線，即時查證；另駕駛汽、機車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，均應暫停禮讓行人優先通行，且行人應走行人穿越道、勿任意穿越馬路，並遵守交通號誌，以防止交通事故發生。