《飯戲攻心》由陳甚文（左起）、王菀之、張繼聰、鄧麗欣、黃子華、林明禎主演。（華映提供）

香港電影《飯戲攻心》由陳詠燊執導，黃子華聯合鄧麗欣、林明禎及王菀之、張繼聰、陳湛文合演，其中黃子華是香港的喜劇天王，風格充滿幽默諷刺，但對劇本要求極高，以往多半演出自編自導的作品，但這回他看到劇本直呼厲害：「這劇本真的好，寫出好的喜劇劇本難度和登上喜馬拉雅山一樣高，導演這次做到了，我不可以不演。」

陳詠燊表示寫喜劇劇本的確不容易，「要好笑又要言之有物，更要富有情感，很難拿捏平衡。」而《飯戲攻心》今年入圍了義大利遠東電影節的最佳劇本獎項，讓他非常振奮，「很開心可以用喜劇獲得國際上的認同，我想是因為我有6個很棒的演員演出，才會讓電影節的評審覺得劇本好，真的很感謝他們。」

黃子華以諷刺犀利的脫口秀及獨特冷靜式的喜劇表現，成為香港的票房天王，被粉絲封為「子華神」，他表示光是以幾場吃飯的戲，就可以表達出兄弟之間的各種問題，「搞笑之外，還具有家的溫情，真的很有水準。」鄧麗欣也表示導演的觀察力很驚人，也讓劇本更為有趣，「吃飯的過程真的可以了解1個人，看他如何用餐具，吃飯的順序，讓故事更有意思了。」

片中黃子華、張繼聰及陳湛文在電影中演出不同父不同母但同住1個簷下的兄弟，再加上他們的女朋友，還有林明禎演出意外加入飯局的台灣網紅，每個人之間都有感情糾葛，讓頓頓晚飯都吃得雞飛狗跳、難以收拾，也就爆笑不斷。電影9月23日在台上映。