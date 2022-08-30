樂齡醫療專車採用最新高科技雙能量X光骨質密度儀器，車上配備可供行動不便民眾上下車使用。( 呂妍庭攝）

婦女保健專車則提供最新一代數位乳房攝影設備、子宮頸抹片檢查二合一等設備。( 呂妍庭攝）

嘉義縣獲台塑關係企業王文潮、長庚醫療集團董事長王瑞慧捐贈2574萬元，全新打2輛醫療專車，今舉行升級啟動上路儀式。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁等人也到醫療車內視察，親自體驗儀器檢查。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁等人也到醫療車內視察，親自體驗儀器檢查。（呂妍庭攝）

嘉義縣2003年打造全台首輛行動醫療車，開創行動醫療1.0迄今邁入第20個年頭，近日獲台塑關係企業王文潮、長庚醫療集團董事長王瑞慧捐贈2574萬元，全新打2輛醫療專車，分別為樂齡醫療車、婦女保健車，今正式由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義長庚醫院院長楊仁宗、台塑汽車顧問陳勝光、副總經理鄭有智等人剪綵啟用，宣布嘉縣行動醫療升級3.0版上路。

嘉縣2003年打造首輛行動醫療車上路，2010年成立3＋1行動醫療服務列車變2.0版，今再升級成3.0版，2輛醫療專車結合綠能、智慧醫療，是台灣率先使用歐洲6期環保標準低排放客車底盤而打造，以鋰鐵電池取代柴油發電，台塑汽車前董座陳勝光說，台塑把世界上最新車種引進台灣，可減少排廢量，包括減少7％二氧化碳、50％PM2.5，且改造得更舒服，讓鄉親享受更好的服務。

翁章梁說，台灣人早期很怕檢查，長久存在的觀念其實是錯的，指台灣醫療水準非常高，可以提供民眾最好的醫療，謝謝陳明文任內的發想，啟動行動醫療服務，連外國政府都來參觀，現升級版的行動醫療車，會以更進步的醫療設備、技術服務鄉親，「這是全台最先進的醫療專車！」，謝謝台塑捐贈2574萬元。

陳明文說，台塑集團長期以來，只要縣府提出協助，要1塊不是給5毛，而是1塊錢給到足，縣內很多學校老舊教室改建，台塑關係企業幫了很多忙，他2003年推出行動醫療車和弱勢篩檢，送醫療到村里，受到鄉親歡迎、期盼，也提供更多醫療預防觀念，相信3＋1升級後會讓縣民感受更深。

今翁章梁等人也到醫療車內視察、親自體驗儀器檢查，樂齡醫療專車採用最新高科技雙能量X光骨質密度儀器，婦女保健專車則提供最新一代數位乳房攝影設備、子宮頸抹片檢查二合一，獨立空間也保障患者隱密，更安心受檢。