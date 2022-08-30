新竹市長參選人高虹安30日考察客雅水資源回收中心，批評新竹市缺乏基礎建設，對此民進黨新竹市長參選人沈慧虹直言，高虹安在中央擔任立委2年多，卻不曾為新竹市爭取半項建設，到新竹次數更是屈指可數，對新竹的關心根本是「選舉限定」。

沈慧虹表示，去年防疫與抗旱期間，中央跟新竹市府合力，想方設法要來解決問題、守住新竹的護國群山，高虹安不曾關心、也不曾協助，當時高虹安甚至在網路開直播，唱衰經濟部、唱衰大家的努力。

現在選舉到了，高虹安卻利用立委身分、資源來作秀，今天又在登記領表後第1天，跟著立法院來關心中央主責推動、市府爭取預算的各項建設。

沈慧虹說，高虹安今天看到的很多基礎建設，就是她擔任副市長時期爭取，還有更多基礎建設的內容，都寫在施政報告，高虹安應該用功一點。

沈慧虹強調，新竹市需要會做事、會解決問題的市長，高虹安卻只有選舉才出現，對於今日的新竹市考察，批評新竹市基礎建設，沈慧虹質疑高虹安，口口聲聲說要當市長，過去兩年卻對新竹漠不關心、沒有任何積極作為，她要質問高虹安「考察的行程，有哪1項建設是高爭取預算的？又有哪項建設是高主動爭取興建的嗎？」