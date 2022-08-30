新北市立圖書館邀請職籃T1聯盟新北中信特工人氣球星魏嘉豪與東方譯慷，於9月4日在總館和青少年朋友分享「關於我的籃球路，可能讓你很意外的point」，鼓勵喜歡運動的青少年朋友勇敢追夢，10月28日起至11月20日止只要於10個指定館借閱3本書，並完成閱讀任務，便可以免費兌換中信特攻籃球隊主場門票。

新北市圖與中國信託商業銀行及新北中信特攻籃球隊合作辦理的第二波2022閱讀全壘打「灌籃高手篇」，特別邀請從小喜歡籃球，努力克服身高限制終於成為職籃球員的魏嘉豪，以及出身籃球世家，曾是學霸、科技新貴，為了夢想放棄高薪工程師身份，勇闖籃壇的東方譯慷，和大家分享他們為了自己的理想與熱愛的運動堅持的心路歷程。

試圖表示，限期內在總館及三重、新店、淡水、新莊、樹林、蘆洲集賢、林口、中和、永和等圖書分館借3本書並完成指定閱讀任務，便可免費兌換中信特攻籃球隊主場門票，以及活動代言人魏嘉豪、許基宏L夾，圖書館同時推出「人生教練學」主題書展，希望大家多閱讀，多運動，詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站。