HUSH將出席「2022 Takao Rock 打狗祭」。高雄流行音樂中心提供

「2022 Takao Rock 打狗祭」10月29日至30日復辦後聲勢空前，8月22日盲鳥票開賣6分鐘即完售，樂迷紛紛留言求票，主辦單位高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）今（30日）宣布將於9／2日(五)中午12：00全面開賣預售票，同時為呼應本屆「音樂宇宙星樂園」的策展理念，找來擅長呈現世界觀的安溥及HUSH擔綱首波「天文學家」卡司陣容。

安溥第5張專輯《9522》即將在10月發行，2022 Takao Rock 打狗祭有望成為專輯推出後首場公開表演。《9522》是安溥埋藏以久的早期創作，相隔多年才問世，安溥形容此舉有如「穿越、打破時空，連結了過去跟未來。」時空交疊的情境正好與「音樂宇宙星樂園」的主題吻合，讓主辦單位立刻邀請安溥擔綱表演嘉賓。另一位主角HUSH本身就是天文迷，先前曾以天文學家克卜勒之名，和〈X〉、〈天文特徵〉三首歌打造《第一人稱三部曲》這張專輯，擔任2022 Takao Rock 打狗祭的首波卡司更是名符其實。

除此之外，HUSH是在台北「海邊的卡夫卡」咖啡館被挖掘而出道，如今海邊的卡夫卡也剛好來到高流音浪塔展店，更賦予HUSH本次在Takao Rock 打狗祭演出獨一無二的意義。

高流執行長李欣芸表示：「Takao Rock 打狗祭在卡司陣容、視覺設計與周邊商品上，都有完整且別出心裁的策展理念，讓打狗祭不只是音樂祭，而是一座音樂宇宙星樂園，要讓樂迷不只聽得過癮，還玩得開心、逛得痛快。」